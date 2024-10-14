Аршавин перечислил тренеров из РПЛ, которых точно не уволят до конца сезона

В списке четыре специалиста Легенда петербургского «Зенита» Андрей Аршавин назвал имена тренеров, которые не будут уволены из клубов в течение нынешнего сезона Российской премьер-лиги, сообщает «Матч ТВ».
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