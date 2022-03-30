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Cпрос на отели и дома отдыха в Подмосковье вырос в три раза

Cпрос на отели и дома отдыха в Подмосковье вырос в три раза

Это лето многие планируют провести на родине и отдохнуть, не уезжая далеко от дома, в том числе из-за дорогогих билетов  Как рассказал директор ассоциации «Турпомощь», вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко «Ведомости.

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