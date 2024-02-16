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Объявлена ракетная опасность в Курской области - Старовойт

Объявлена ракетная опасность в Курской области - Старовойт

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Об опасности ракетного удара сообщил губернатор региона Роман Старовойт Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале сообщил об объявленной ракетной опасности.

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