Объявлена ракетная опасность в Курской области - Старовойт

В Курской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Об опасности ракетного удара сообщил губернатор региона Роман Старовойт Губернатор Курской области Роман Старовойт в своём телеграм-канале сообщил об объявленной ракетной опасности.