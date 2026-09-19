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Царьград

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Медведев призвал к военному сдерживанию из-за санкций США

Медведев призвал к военному сдерживанию из-за санкций США

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России, предложил использовать язык прямого военного сдерживания в ответ на новый американский закон о санкциях против России, подписанный президентом США Дональдом Трампом, но не вступающий в силу автоматически.

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