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«Ноттингем» Форест» купил защитника «Атлетико» Фелипе за 2,3 млн евро

«Ноттингем» Форест» купил защитника «Атлетико» Фелипе за 2,3 млн евро

«Ноттингем» Форест» объявил о переходе защитника «Атлетико» Фелипе. Английский клуб подписал с 33-летним бразильцем контракт до июня 2024 года.

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