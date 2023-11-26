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Зеленский обвинил Польшу в сложностях на границе

Зеленский обвинил Польшу в сложностях на границе

На границе Украины и Польши есть сложности из-за забастовки польских автоперевозчиков. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский на пресс-конференции, которая прошла после международного саммита Grain for Ukraine, пишет УНИАН.

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