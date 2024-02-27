Шесть новых электропоездов запустят в Новосибирской области в 2024 году

В Новосибирске ожидается очередное обновление подвижного железнодорожного состава. В 2024 году планируется поставка сразу 6 единиц электропоездов серии ЭП2Д (3 восьмивагонной и 3 шестивагонной составности).
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