Глава ГИБДД развеял мифы о "зимних" штрафах за резину

РИА Новости/Алексей Майшев Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что российских автолюбителей после 1 декабря не станут штрафовать за отсутствие зимней резины, соответствующий комментарий был опубликован в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.