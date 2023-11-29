Глава ГИБДД развеял мифы о "зимних" штрафах за резину

РИА Новости/Алексей Майшев Глава ГИБДД Михаил Черников заявил, что российских автолюбителей после 1 декабря не станут штрафовать за отсутствие зимней резины, соответствующий комментарий был опубликован в Telegram-канале официального представителя МВД Ирины Волк.
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