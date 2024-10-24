Калманский суд рассмотрел все убийства по делу возможного маньяка Манишина

23 октября суд закончил рассмотрение убийства Ксении Киргизовой, которое стало последним Калманский районный суд рассмотрел все 11 убийств, которые приписывают возможному "политеховскому" маньяку Виталию Манишину.
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