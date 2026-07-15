Условия оплаты агитационных материалов на выборах в Госдуму‑2026

Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 20 сентября 2026 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии