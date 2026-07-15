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Условия оплаты агитационных материалов на выборах в Госдуму‑2026

Условия оплаты агитационных материалов на выборах в Госдуму‑2026

Сведения о размере и условиях оплаты услуг по размещению предвыборных агитационных материалов при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва 20 сентября 2026 года.

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