Русские форварды Воронков и Марченко помогли "Коламбусу" победить "Сент-Луис"

"Коламбус Блю Джекетс" выиграл у "Сент-Луис Блюз" в ходе матча НХЛ со счётом 2:1. На стадионе "Энтерпрайз-центр" победу обеспечили шайбы Фантилли и Силлинджера, а русские игроки Воронков и Марченко отличились результативными передачами.