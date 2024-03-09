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Военное обозрение

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NBC: В США рассматривают возможность предоставления помощи Украине в кредит

NBC: В США рассматривают возможность предоставления помощи Украине в кредит

Так и не договорившиеся о выделении Украине 60 миллиардов долларов помощи конгрессмены занялись разработкой пакета помощи Киеву в форме кредита.

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