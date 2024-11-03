Незаконную свалку нашли прямо в центре Петербурга

Кучи мусора заметили с помощью дрона. В центре Петербурга устроили нелегальную свалку. Огромные кучи мусора появились у Александро-Невской лавры в Центральном районе, сообщает пресс-служба городского комитета по природопользованию.
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