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Царьград

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В Петербурге у 52% посетителей ТРЦ нашли повышенный холестерин

В Петербурге у 52% посетителей ТРЦ нашли повышенный холестерин

Во время профилактической акции в ТРЦ «Заневский каскад» обследование прошли 442 человека, у каждого второго из них уровень общего холестерина превысил норму.

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