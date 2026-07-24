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Царьград

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Дептранс Москвы сообщил о затруднении движения из-за ДТП на ЮВХ

Дептранс Москвы сообщил о затруднении движения из-за ДТП на ЮВХ

Движение на участке Юго-Восточной хорды в районе Курьяновской набережной Москвы затруднено на 2,3 км из-за ДТП.

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