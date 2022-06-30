Необычный трамвай прокатит жителей и гостей Петербурга в День Достоевского

Скоростной трамвай «Чижик» начнет ездить в Петербурге 2 июля. В этот день жители и гости Северной столицы смогут насладиться отрывками из произведений российского классика Федора Достоевского.
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