Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали возможности фоторежима и пример ру...

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали возможности фоторежима и пример русской озвучкиС приближением релиза разнообразного контента по горячо ожидаемому шутеру от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 становится всё больше: на этот раз в центре внимания оказались фоторежим и перевод игры на разные языки.