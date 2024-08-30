Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали возможности фоторежима и пример ру...

Разработчики Warhammer 40,000: Space Marine 2 показали возможности фоторежима и пример русской озвучкиС приближением релиза разнообразного контента по горячо ожидаемому шутеру от третьего лица Warhammer 40,000: Space Marine 2 становится всё больше: на этот раз в центре внимания оказались фоторежим и перевод игры на разные языки.
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