Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Иран пригрозил уничтожить цифровую инфраструктуру США на Ближнем Востоке

Иран пригрозил уничтожить цифровую инфраструктуру США на Ближнем Востоке

Иран уничтожит объекты цифровой инфраструктуры США на Ближнем Востоке, если Вашингтон возобновит боевые действия.

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