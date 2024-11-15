Дружить «без зайца». Сможет ли Трамп вбить клин между Россией и её союзниками?

Новости из США, как говаривал один неизвестный острослов, всё чудесатее и чудесатее. Сегодня стало известно, что на пост главы Национальной разведки Дональд Трамп выдвинул конгрессвумен Тулси Габбард, известную резкой критикой Зеленского и.
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