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В Китае заявили, что Индия создает трудности в переговорах по приграничному вопросу

В Китае заявили, что Индия создает трудности в переговорах по приграничному вопросу

ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Необоснованные требования Индии создают трудности в переговорах с Китаем по приграничным вопросам, заявил в понедельник официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Лун Шаохуа.

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