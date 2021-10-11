В Китае заявили, что Индия создает трудности в переговорах по приграничному вопросу

ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Необоснованные требования Индии создают трудности в переговорах с Китаем по приграничным вопросам, заявил в понедельник официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Лун Шаохуа.
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