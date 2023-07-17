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Директор ДЮСШ «Югра» о 2-м месте в рейтинге по Уралу и Сибири: «По личным наградам наши ребята вообще впереди»

– Как ДЮСШ «Югра» по итогам сезона удалось совершить сенсацию и опередить такие мощные центры КХЛ, как Челябинск, Магнитогорск, Екатеринбург и так далее? – Рейтинг по Уралу и Сибири включает в себя 51 спортивную школу.

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