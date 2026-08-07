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Тульские новости

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В Китае представили российский опыт лечения ожирения с Седжаро

В Китае представили российский опыт лечения ожирения с Седжаро

Препарат Седжаро (тирзепатид) может обеспечить снижение массы тела до 22,5% и используется как часть комплексной стратегии лечения морбидного ожирения, включая предоперационную подготовку и послеоперационный контроль.

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