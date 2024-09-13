"Все для людей". В Барнауле построят жилой комплекс, похожий на модные ботинки

Два дома разместят на Павловском тракте в районе въезда в город Проект ЖК в Барнауле на Павловском тракте, 198 Большой жилой комплекс на 630 квартир возведут в Барнауле по адресу Павловский тракт, 198, на самом въезде в краевую столицу.