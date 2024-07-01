Подарок для Беларуси ко Дню Независимости

Недавно среди политологов проскочила фраза, что партнёры Беларуси приготовили ей подарок к 80-летию со дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков – принятие Беларуси в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
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