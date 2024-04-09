Реальные комментарии мигрантов: оправдание случившегося

Реальные комментарии мигрантов. За тех. Кто совершил преступление в ККХолле. Приезжие оправдывают тех, кто устроил бойню в ККХолле Восток устроен именно так: Доброта и всепрощение там не работают от слова "совсем".
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