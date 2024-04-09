Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 284 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Кувыкина
    Ну а уж мигранты на службе в полиции - э о вообще... Слов нет... До играется наша Россия до уничтожения русских из ну...Политолог: полици...
  • ninikooo Митусова
    Они нас уже « проучили» с Минскими соглашениями, дудки! Второй раз не пройдет! Не мы начали эту войну, но наши ребята...Разложили в пепел...
  • Виктор Неизвестно
    Потому, что хорошие новости высасыны из пальца. Вторая экономика мира превратилась а говно, но при этом надо говорить...Пипл не хавает

Реальные комментарии мигрантов: оправдание случившегося

Реальные комментарии мигрантов: оправдание случившегося

Реальные комментарии мигрантов. За тех. Кто совершил преступление в ККХолле. Приезжие оправдывают тех, кто устроил бойню в ККХолле Восток устроен именно так: Доброта и всепрощение там не работают от слова "совсем".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vovan
Ответить
9 час.
radiofree RF
Согласен.
Ответить
8 час.
Олег Шабалин
Зачем они здесь?С какими далеко идущими целями?Это же те же самые бандеровцы!
Ответить
53 мин.

Картина дня

наверх