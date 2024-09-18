Российские Solidity разработчики представили новый стандарт токена

Российские Solidity разработчики внесли новый стандарт токена, представляющий собой гибрид биржевого токена ERC-20 и NFT токена на протоколе ERC-721 функциональностью многоразово перезаписываемой информацией.
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