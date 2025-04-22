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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Надаль о церемонии на «Ролан Гаррос»: «Я не очень люблю трибьюты, но если и делать что-то подобное, то именно там»

Надаль о церемонии на «Ролан Гаррос»: «Я не очень люблю трибьюты, но если и делать что-то подобное, то именно там»

Ранее организаторы турнира объявили, что в день его старта проведут церемонию, посвященную испанцу. «Знаю, что 25-го [мая] будет особенный вечер.

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