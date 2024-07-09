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Царьград

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  • Maxim
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Русские пошли на врага из-под земли: Белоусов разыграл новую тактику

Русские пошли на врага из-под земли: Белоусов разыграл новую тактику

После указаний нового министра обороны Белоусова русская армия начала ещё активнее применять новую тактику.

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Комментарии
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АВ
Александр Васильчиков
Слава русскому оружию! Смерть крипто-либералам...
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17 час.
ВР
Вова Рябов
Хоть завалите губернию оружием всё равно бунт подавят
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11 час.

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