Рекламные агентства потребовали от дистрибуторов китайских авто почти 1 млрд рублей

Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению четыре иска от рекламных агентств «Лайон коммьюникейшнз» (входит в ГК «Родная речь»), IVK Media Solutions и DOT Digital Agency к дистрибуторам китайских автобрендов Kaiyi, BAIC и SWM, пишут «Ведомости».