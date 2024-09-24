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Рекламные агентства потребовали от дистрибьюторов китайских авто почти 1 млрд рублей

Рекламные агентства потребовали от дистрибьюторов китайских авто почти 1 млрд рублей

Арбитражный суд города Москвы принял к рассмотрению четыре иска от рекламных агентств «Лайон коммьюникейшнз» (входит в ГК «Родная речь»), IVK Media Solutions и DOT Digital Agency к дистрибьюторам китайских автобрендов Kaiyi, BAIC и SWM, пишут «Ведомости».

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