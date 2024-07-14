Появились свежие кадры новых «Черепашек-ниндзя» На церемонии награждения 202...

Появились свежие кадры новых «Черепашек-ниндзя»На церемонии награждения 2024 Kids’ Choice Awards состоялся показ нового отрывка из предстоящего мультсериала «Черепашки-ниндзя: Истории» (Tales of The Teenage Mutant Ninja Turtles).
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