Стыдно просить деньги у мужа. Психолог объяснила, почему так может быть

Стыдно просить деньги у мужа. Психолог объяснила, почему так может бытьОксана Сковрон, КПТ-психолог, эксперт онлайн-школы психологических профессий «Психодемия» (входит в образовательный холдинг Ultimate Education), рассказывает, как пересмотреть собственные взгляды и научиться просить помощи у близких.
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