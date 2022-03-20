Популярные статьи

Свежие комментарии

  • галина
    Так разьомбите их наконец! Хватит класть наших мальчиков. Если люди не хотят освободить себя сами, пусть гибнут вмест...Пушилин: тысячи п...
  • галина
    Они действуют как бандиты.Сегодня русские, ...
  • Любовь Курмаева (Клинцова)
    Буквы, которые мы видим на российской технике Z, V, O это не английские буквы, как все почему-то определили, а ранняя...Министр обороны Л...

Бразильские наемники Киева столкнулись с критикой в соцсетях

Бразильские наемники Киева столкнулись с критикой в соцсетях

Бразилиа, 20 марта. Бразильские бойцы, являющиеся частью элитной бригады иностранного легиона территориальной обороны Украины, опубликовали видео на своих страницах в Instagram, в котором они призывают присоединиться к ним на зоне конфликта.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх