Бразилиа, 20 марта. Бразильские бойцы, являющиеся частью элитной бригады иностранного легиона территориальной обороны Украины, опубликовали видео на своих страницах в Instagram, в котором они призывают присоединиться к ним на зоне конфликта.
Бразилиа, 20 марта. Бразильские бойцы, являющиеся частью элитной бригады иностранного легиона территориальной обороны Украины, опубликовали видео на своих страницах в Instagram, в котором они призывают присоединиться к ним на зоне конфликта.
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