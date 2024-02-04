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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Где и когда смотреть выступления кандидатов в депутаты от Могилевщины?

Где и когда смотреть выступления кандидатов в депутаты от Могилевщины?

Выступления кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Могилевской области будут транслироваться в региональном включении на телеканале ´Беларусь 3´ с 5 по 9 февраля.

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