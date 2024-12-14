Воспитанники Кировградской колонии приняли участие в мастер-классе по баскетболу

11 декабря воспитанники Кировградской воспитательной колонии ГУФСИН России по Свердловской области за добросовестное поведение, активное участие в учебе и воспитательных мероприятиях были награждены поездкой в спортивный комплекс «Олимпиец» в Екатеринбурге.
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