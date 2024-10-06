Знакомые образы «Бывших Советских Республик» в редких фото Михала С.

Вы когда-нибудь чувствовали, как мир вокруг вдруг обретает иной оттенок, словно пропитан ностальгией и застрял в каком-то причудливо уютном, но слегка нелепом временном пространстве? Добро пожаловать в удивительный и немного странный мир Михала Солярски.
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