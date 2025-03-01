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Всемирный день гражданской обороны.

Ежегодно 1 марта отмечается Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defense Day). Накануне Всемирного дня гражданской обороны, в колледже прошли мероприятия по формированию культуры безопасности жизнедеятельности, повышения уровня информированности населения о ЧС природного и техногенного характера, укреплению знаний и навыков по оказанию п .

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