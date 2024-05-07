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Петербургский дневник

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Депутат Даванков выступил против штрафов за жарку шашлыка на закрытых мангалах

Парламентарий предложил провести амнистию по данным делам Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение главе МЧС России Александру Куренкову, в котором предложил отменить штрафы за приготовление пищи на закрытых переносных мангалах на дачных участках, а также провести амнистию по соответствующим делам.

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