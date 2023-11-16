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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бернс вышел на чистое 8-е место в НХЛ по матчам без пропусков, сыграв 777-ю игру подряд

Защитник «Каролины» принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (1:3), продлив свою серию.

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