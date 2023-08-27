Представителей каких знаков зодиака, по прогнозу Павла Глобы, после 28 августа 2023 года ожидает денежное цунами Людмила АрхангельскаяПо прогнозам астролога Павла Глобы, с 28 августа 2023 года три знака зодиака попадут в настоящее «денежное цунами».