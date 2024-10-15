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В Сысерти возбуждено уголовное дело за привлечение к работе мигрантов без патентов

Сысертская межрайонная прокуратура выявила нарушения миграционного законодательства в деятельности организаций ООО «Эвертон» и ООО «ПЗ-Логистик», говорится в сообщении Сысертской межрайонной прокуратуры В ходе проверки установлено, что в этих компаниях работали 68 иностранных граждан без разрешительных документов и патентов, подтверждающих законность пребывания на территории России.

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