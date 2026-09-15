Врач объяснила, для кого вакцинация от гриппа обязательна

В первую очередь речь идет о людях с хроническими заболеваниями, пожилых, беременных и детях Главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова в беседе с РИА Новости акцентировала внимание на важности вакцинации против гриппа для людей с хроническими заболеваниями, пожилых, беременных и детей.