Врач объяснила, для кого вакцинация от гриппа обязательна

В первую очередь речь идет о людях с хроническими заболеваниями, пожилых, беременных и детях Главный врач московской поликлиники № 220 Анна Косенкова в беседе с РИА Новости акцентировала внимание на важности вакцинации против гриппа для людей с хроническими заболеваниями, пожилых, беременных и детей.
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