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Virtual Biotech Company Puts 37,000 AI Agents to Work on Drug Discovery

Virtual Biotech Company Puts 37,000 AI Agents to Work on Drug Discovery

The system, designed by Stanford researchers, identified which drugs are more likely to succeed in trials and even proposed a cancer treatment a major drugmaker later landed on too.

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