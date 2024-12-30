Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский подвёл итоги года в большом интервью

Глава региона дал оценку событиям уходящего года, обозначил перспективы важнейших направлений развития Архангельской области, рассказал о том, в чем совершили прорыв, а где пришлось замедлитьсяСмотрите проект «Цыбульский Live» на телеканале «Регион 29».