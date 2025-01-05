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Царьград

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Русская армия продвигается к Днепропетровской области: приближается развязка?

Русская армия продвигается к Днепропетровской области: приближается развязка?

Русская армия продолжает наступление на Украине, приближаясь к границе Днепропетровской области. Статья Der Spiegel указывает на продвижение русских войск в ДНР и ЛНР, отмечая минимальное наземное сопротивление.

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