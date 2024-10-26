Мир не отказывается от доллара: почему активизировался спрос на американскую валюту Евгения КомароваОтслеживающий курс доллара относительно 6 основных мировых валют индекс DXY в конце сентября изменил свою динамику, развернувшись от локального минимума в 100 пунктов к росту.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии