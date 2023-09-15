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В России появилась ассоциация «Р.А.Д.И. Видеоигр». В ней объединились представители индустрии

В России появилась ассоциация «Р.А.Д.И. Видеоигр». В ней объединились представители индустрии

Русская Ассоциация Дистрибьюторов и Импортеров Видеоигр («Р.А.Д.И. Видеоигр») займется улучшением и защитой сектора консольных видеоигрЦелями создания и работы ассоциации заявлены поддержка легального импорта и продаж видеоигр, организация корректной коммуникации, информирование потребителей о контенте физических изданий видеоигр, а также рекомендации по возрастным ограничениям Учредителями ассоциации являются компании DNS, diHouse, «Бука», ЭМСИ, GamePark, «Пирамида», Gamebuy, «Омегагейм» и «Ачивка».

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