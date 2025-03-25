Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных и расширить основания для их усыпления

Рабочая группа Государственной думы по доработке законодательства об обращении с безнадзорными животными одобрила ряд поправок к законопроекту, разрешающему регионам усыплять отловленных животных по истечении установленного срока содержания.
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