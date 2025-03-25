Русская весна
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Русская весна

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Свежие комментарии

  • Eduard
    Чушь балтийская американцы и русские дпужат,значит литовцы убили,они же банда)За гибелью 4 амер...
  • Eduard
    Кстати литовцы убили америкмецы убили,вот и повод для войны.Я думаю у США будит в Прибалтике таки Штат!За гибелью 4 амер...
  • Eduard
    Тут главное слово"могут",а может НЛО,может София Ротару или Лайма Вайкуле.Ха,ха,ха.Сказочники!За гибелью 4 амер...

Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных и расширить основания для их усыпления

Депутаты предложили запретить подкармливать бездомных животных и расширить основания для их усыпления

Рабочая группа Государственной думы по доработке законодательства об обращении с безнадзорными животными одобрила ряд поправок к законопроекту, разрешающему регионам усыплять отловленных животных по истечении установленного срока содержания.

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