Уехавшая из страны популярная телеведущая поделилась переживаниями в день юбилея

Российская телеведущая, актриса и блогер Татьяна Лазарева*(внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), 21 июля отметившая своё 60-летие, впервые подробно высказалась о переживаниях, связанных с этой знаковой датой .