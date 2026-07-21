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Уехавшая из страны популярная телеведущая поделилась переживаниями в день юбилея

Уехавшая из страны популярная телеведущая поделилась переживаниями в день юбилея

Российская телеведущая, актриса и блогер Татьяна Лазарева*(внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), 21 июля отметившая своё 60-летие, впервые подробно высказалась о переживаниях, связанных с этой знаковой датой .

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