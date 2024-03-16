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От огня на британском авианосце Queen Elizabeth пострадали 10 моряков

От огня на британском авианосце Queen Elizabeth пострадали 10 моряков

Поздно вечером 15 марта на борту авианосца HMS Queen Elizabeth (R08), называемом также «Большая Лиззи», способном нести 40 единиц авиатехники, произошло возгорание и пожар начал распространятся по флагману ВМС Великобритании.

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